澳門消息：3輟學少年薄酬走私 綁藏電腦零件闖關被截

【本報綜合報道】澳門有犯罪集團利用輟學青少年偷運舊電腦零件到內地，執法部門接獲通報後展開調查，鎖定黑沙環一間工業大廈監視，於本月7日發現3名年約16至17歲少年進入工業大廈，離開時身穿校服，乘坐的士到關閘準備離境。

着校服犯案 該3名青少年在關閘口岸被截查，遭揭發在小腿共綁藏552件舊電腦處理器等電腦零件，共約值70萬元。另一方面，執法人員搜查涉案工業大廈單位，檢獲兩萬件舊電腦零件，約值1,600多萬元，部分收藏在天花板上，單位內亦發現有40多件不同學校的校服，懷疑犯罪集團提供給青少年用作假冒學生偷運電腦零件到內地。

調查顯示，涉案的3名少年均輟學，每人收取200元帶工費，而單位負責人涉嫌僱用未成年人偷運舊電腦零件，執法部門正追查他的下落。