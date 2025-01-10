流感襲院舍學校 病例按月升逾50%

【本報訊】隨着天氣不斷轉冷，本港已踏入流感季節！衞生署衞生防護中心的監測數據顯示，中心收集的呼吸道樣本中，流感病毒檢測確診比率達5.69%，而公立醫院住院病人中的流感入院率為每一萬人有0.36宗，兩個指標皆超越基線水平，表示香港已進入流感季節！院舍及學校的流感爆發個案亦較上月升逾50%。防護中心總監徐樂堅昨日表示，未來數周流感的活躍程度會進一步攀升，其他呼吸道傳染病的活躍程度亦可能會上升。

流感爆發數字自聖誕及新年假後開始上升。防護中心上周共錄得7宗院舍或學校爆發報告，共45人受影響，較去年12月每周錄得兩宗至4宗上升超過50%。隨着本港進入流感季節，中心預料未來數周的流感樣疾病爆發的數字會進一步上升，而學校可能會出現較多爆發。

化驗所新冠確診樣本增三成 另外，中心最新監測數據亦顯示新冠活躍程度繼續上升。上周化驗所新增的新冠確診樣本有63個，較前一周的46個升逾三成，而公共衞生化驗服務處驗出對新冠確診的呼吸道樣本比例亦較前一周上升。至於學校及院舍爆發就有一宗，而重症及死亡個案就有兩宗，兩者各較前一周多一宗。

據中心地區監測，JN.1及其後代譜系仍然是最流行的變種病毒株，佔所有經分析樣本的超過97%，其中以KP.3為最多，達58.9%。至於在多國肆虐的KP.3.1.1，則佔11.3%。