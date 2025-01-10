河套發展遜深 議員促港府急起直追

【本報訊】政府推動香港成為創科中心。立法會昨通過「加速推進河套香港園區發展，打造新經濟增長點」的議員議案。工程界議員盧偉國指深圳園區建設已初具規模，吸引不少創新科技企業和人員進駐，反觀香港園區的進展，第一期首8幢大樓仍在建設，第二期的發展仍在規劃中，政府應該急起直追，加快落實香港園區的規劃，以與深圳園區協調發展，另有議員期望北環綫主線及支線同時動工。

盧偉國認為河套區要提速提效發展，當局應該以前瞻性的思維，優化北都和河套周邊土地的整體規劃和布局，並與深圳加強協調，清晰界定新田科技城、河套香港園區和深圳園區在創科產業方面的分工，避免功能重疊。政府應貫徹落實基建先行，全速推展北都的跨境交通基建，特別是規劃中的北環綫支線，預計會經河套區的港深創科園，接入深圳的新皇崗口岸，不但有助增強港深的跨境聯繫，亦會加速北都的全面發展。

倡北環綫主線支線同時動工 在興建北環綫方面，議員劉國勳認為應加快推進，由於主線2034年才落成，支線則仍沒有時間表和詳細的走線，他希望今年能夠盡快公布支線的詳細走線，期望支線和主線可同步開工。他又希望可以爭取河套香港園區可覆蓋新田科技城。

身兼生產力局主席的議員陳祖恒指香港雖具有科研實力，但科研成果轉化的成功率一直有待提升，建議香港園區實現關鍵性建設小型試產和量產前的中線轉化生產，為園區內的研發轉化具有應用場景，或可即用的技術授權平台，讓本港的中小微企都能夠看得見、摸得着、用得上的研發成果。

創新科技及工業局局長孫東指河套香港園區肩負推動香港以至大灣區科技發展的使命，是支持未來創科重要載體，為推動高質量發展，政府將繼續積極推進河套香港園區的發展。