疑向涉造市受查人士供意見 證監會前副總監被控妨礙司法

【本報訊】一名證券及期貨事務監察委員會時任副總監，涉嫌在證監會調查涉及一間上市公司的懷疑「造市」活動時，向受調查人士提供意見，建議他們如何應對證監會的調查，包括銷毀可能涉案的證據。該名時任副總監於昨日被廉政公署落案起訴，控以串謀妨礙司法公正。她已獲廉署准予保釋，案件於今日在東區裁判法院提訊。