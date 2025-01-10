十大勞工新聞 取消強積金對沖居首

【本報訊】香港去年發生眾多重大的勞工關注的事件，當中包括人力資源政策、輸入外勞、薪酬調整及工業意外等多個方面。工聯會權益委員會昨日公布去年的十大勞工新聞，結果取消強積金對沖最受關注，有785票；第二及第三位，分別是最低工資落實「一年一檢」，以及「建造業欠薪事件頻生，要求審視建造業發薪機制」，分別取得598票及576票。

最低工資落實一年一檢排第二 強積金制度成為關注焦點。十大新聞中，其中3項與強積金有關，包括「工會促請落實為低收入人士代供強積金」、「積金易平台試行」，以及「取消強積金對沖安排後，財委會通過撥款335億元資助計劃 ，分擔僱主部分遣散費及長期服務金支出」。服務業總工會權益幹事温嘉貴表示，強積金供款下限過去11年均未有調整，維持在7,100元的水平，比全職領取最低工資水平還要低，建議一併調整。

行會去年通過最低工資機制檢討，包括改為一年一檢及引入「可加不減」方程式，新機制得出的最低工資水平，將在2026年5月1日生效。工聯權委指，現時最低工資新調整方程式略為保守，工友根本未能有效分享經濟發展的成果，建議特區政府運行新調整機制一段時間後，再作檢討，持續完善最低工資制度。

建造業欠薪事件頻生。香港建造業總工會權益及投訴主任吳偉樑表示，工會去年處理近200宗個案，當局通過《建造業付款保障條例》，禁止「先收款、後付款」等不公平付款條款，希望當局要密切留意執行情況。此外，工聯權委主任丘燿誠指，現時建造業失業率為4.5%，高於整體平均，政府應該考慮在未來工程量持續減少或本地工人開工不足的情況下，是否應該設「外勞煞停機制」，及考慮是否需再輸入一萬名熟練技工。

去年30奪命工傷 工會籲正視 致命工業意外一宗都嫌多，根據統計，去年至少發生30宗致命工業事故，意外更集中於建造業，足以顯示情況之嚴峻，工聯權委呼籲政府須正視及解決問題。