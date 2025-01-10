未來數日寒冷 新界部分地區料結霜

【本報訊】本周末將大幅降溫，受強烈冬季季候風影響，天文台昨日發出今年首個寒冷天氣警告。今日及未來幾日將持續寒冷，新界部分地區甚至有機會出現結霜現象。展望下周天氣，氣溫將有些許回升但仍相當清涼。

後日打鼓嶺低見5℃ 氣溫於昨日晚間開始已顯著下降，今早寒冷，市區最低氣溫約攝氏12度，新界部分地區及高 地嚴寒。日間最高氣溫約攝氏17度，吹和緩至清勁北至東北風，初時離岸及高地間中吹強風。明日及後日（11日至12日）氣溫將更低，市區氣溫為攝氏11度、12度左右。新界部分地區及高地嚴寒，12日的打鼓嶺更低見攝氏5度，而石崗最低為攝氏7度。沙田、大埔及上水亦只有攝氏8度，且有機會出現結霜現象。

翻查紀錄，香港出現的結霜現象集中在12月至2月，而對上一次發生是在2023年12月24日，當日早上大埔及打鼓嶺有結霜報告，新界內陸地區的氣溫亦顯著較市區低。

9天天氣預報顯示，由下周一（13日）起，氣溫將逐步回升，當日起的6天早上仍相當清涼，介乎攝氏13度至21度，大致天晴及多雲，日間短暫時間有陽光及乾燥，相對濕度徘徊在40%至75%之間。