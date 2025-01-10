專欄稱特朗普為靠山 黎智英憂美棄強硬對華

讚揚西方制裁官員措施 為港人出氣 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，黎智英繼續自辯。黎承認曾發表專欄文章，提到特朗普制裁香港官員等強硬措施，為港人出氣，「讓大家有個靠山的安全感」。黎庭上指，擔心拜登放棄強硬對華政策，又認為香港需要支持，希望美國採取實際行動應對，而不只空談。案件將於下周一（13日）續審。

2020年11月26日，黎智英在線上節目《Live Chat with Jimmy Lai》，跟美軍前副參謀長基恩對談。期間，基恩讚揚黎智英在美國所付出的努力，黎智英稱希望美國新政府不只空談，而會付諸行動，說得出做得到。

把蘇聯類比中國 柏林類比香港 黎昨指，基恩所提及的努力，相信是指他經常接受傳媒訪問。黎冀美國採取任何必要的行動，但並非特定指向制裁、封鎖等行動。

翌日，黎智英跟英國人權組織「香港監察」始創人羅傑斯對談，黎智英說到「如果我們被擊敗，那就像蘇聯冷戰時期柏林倒下一樣。若我們倒下，則會破壞西方價值系統的可信性」。黎續說「我們站在價值抗爭的前線，需要支持」。黎智英庭上指，「我們」是指香港，柏林類比香港，蘇聯類比中國。就着「支持」的意思，黎指沒有任何具體期望，只是籠統意義上的支持。

2020年11月29日，黎智英發表專欄文章，提到特朗普強硬對付中國猶如幫他們出頭，「讓大家有個靠山的安全感」，並稱特朗普制裁香港官員，「令為國安法蹂躪喘不過氣來的港人感到有人為我們出氣而寄存希望」。黎智英又寫到台灣的情況，指拜登若然放棄強硬對華政策，「台灣將大事不妙，惟有自求多福」。

黎智英庭上同意，文中提到的強硬對華政策，包括制裁、終止香港特別待遇等。由於特朗普說過會處理香港議題，加上特朗普之前的措施有效，因此黎認為特朗普對香港來說是好的人選。黎稱他擔心拜登會放棄強硬對華政策，希望有人向中方施壓，令已實施的國安法得以緩和及弱化。他指不知道這篇文章被翻譯成英文出版。2020年12月1日，黎智英在最後一集《Live Chat with Jimmy Lai》中指，習近平是人類歷史中最絕對的獨裁者，西方應該警覺，習會是「毛澤東第二」。黎於庭上否認這些說話旨在煽動仇恨。

涉案4名被告包括黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯重點