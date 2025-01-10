醫健：醫患同行：牙科街症缺席高 宜平衡市場服務

最近政府銳意加強牙科街症服務，亦嘗試改良登記制度，引入網上登記抽籤。牙科街症上周轉為網上登記後，接連有市民缺席診症，缺席率高達三成。衞生署日前加推超額抽籤和候補機制，抽籤時會抽出超過服務名額，同日並致電所有中籤者確認會否出席，倘有人表示將缺席，署方會隨即聯絡候補名單，以減低缺席率。根據衞生署分析，網上登記有高缺席率原因，包括市民不認識街症服務範圍，也有長者表示家人臨時無法陪診，亦不排除網上登記較方便，部分人「不妨一試」登記等因素。

制度蓋過人性化欠靈活 現時政府所能提供的牙科服務，只限於牙痛、脫牙及處理一些較緊急的牙科服務，其他如洗牙、補牙、植牙卻一律欠奉。長者如患有牙痛或蛀牙後，經診斷及止痛後，隨時要再找私家牙科醫生執手尾，現時政府所提供的牙科服務可謂並不完整，缺乏了市場所能提供一站式的牙科服務，稍能負擔醫療開支的中產人士也應該不會選擇這服務，難怪服務乏人問津，缺席率偏高。

再者，現時不同診所所提供的名額只是數十個，這數目差不多是一個私家診所應付日常的工作量，怎樣妥善安排病人名額相信對私家醫生診所而言是瞭如指掌，但對公營服務來說則變得甚為複雜。醫療服務往往以「病人為先」、「維護民康」為首，制度蓋過人性化管理，效果往往差強人意。由於所提供的服務不夠全面，亦有機會要輪候人士跑到其他區接受服務，病人網上登記後改變主意也是人之常情。

以往公營服務求過於供，所以已登記的病人較少缺席，但由於現時所提供的牙科服務不全面，加上北上尋求性價比更高的牙醫服務比比皆是，吸引力自然大減。在和大灣區融合的大前提下，由於服務及產品價格在兩地截然不同，港府在各方面的預算實際也較以往難，由於市場遠較政府提供的服務靈活，人民的消費模式及選擇也不易捉摸，在財赤壓力愈見嚴重的時期，怎樣依賴市場及價廉物美大灣區的服務提供者來減輕政府開支成為一個重要的選項，在平衡政治及保障本地勞工及經濟的同時能減少政府經常性開支，將會贏得更多市民的掌聲。

病人醫護權益協進會召集人龐朝輝醫生

病人醫護權益協進會