研究：髖部骨折可誘發心臟病

【本報訊】髖部骨折除了導致身體受傷，還可能誘發心臟病！有大學研究發現，髖部骨折患者在骨折後60日內，發生重大心血管疾病的風險顯著增加93%。其中有心臟衰竭病史者在髖部骨折後180天內，心臟病發的風險約為健康骨折患者的5倍，其死亡率及緊急就診率亦較健康骨折患者高出一倍。研究團隊相信，有關研究有助制訂個人化治療，減低髖部骨折患者出現併發症及死亡的風險；研究成果已在學術期刊《自然通訊》發表。

香港大學李嘉誠醫學院的研究團隊利用人工智能分析香港和英國超過十萬名髖部骨折患者的健康紀錄和數據，發現香港的髖部骨折患者可分為3類，分別為相對健康（66%）、患有代謝相關疾病（21.4%），以及有心臟衰竭病或心律不正病史（12.6%）。

心衰竭患者達5倍風險 團隊發現，健康良好的髖部骨折患者患上心臟病的風險較低。而有代謝相關疾病的患者，在髖部骨折後180天內，心臟病發的風險較健康骨折患者高出約兩倍。至於有心臟衰竭或心律不正病史的患者，在髖部骨折後180天內，心臟病發的風險約為健康骨折患者的5倍，其死亡率及緊急就診率亦較健康骨折患者高出一倍，且需要更長的住院時間。

研究發現，所有髖部骨折患者在骨折後60天內，發生重大心血管疾病的風險顯著增加93%，若病人骨折前已有心臟病或其他合併症，相關風險會進一步增加，但其風險會隨時間推移，在61至180日內逐漸降低。團隊利用英國人群數據進行相同研究，其結論與香港髖部骨折患者的情況一致。

研究又證明在治療和護理髖部骨折時，需要特別關注和管理心血管疾病風險，尤其是有心臟衰竭或心律不正問題的患者。醫療團隊需要對高風險患者採取更個人化的管理策略，提供密切的監測和干預措施，並在分配醫療資源時，優先照顧他們的需要。