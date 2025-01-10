氣管癌發病風險 揭與GDP有關連

研究團隊籲政府及早介入改善 氣管癌屬罕見病，其病因仍然存疑。香港中文大學醫學院就與環太平洋大學協會合作，研究此罕見癌症近10年的全球流行病學，並於昨日公布成果。研究發現，氣管癌發病率與人類發展指數（HDI）、人均國內生產總值（GDP）、遺傳及生活方式等因素有關。而按年齡標準化發病率（ASR）計算，中國每千萬人的發病率高達4.7，遠較全球平均的2.9高。研究團隊就建議政府及早介入，為市民提供健康生活教育，降低其患癌風險。有關研究結果已於國際著名醫學雜誌《Molecular Cancer》發表。

研究團隊通過多個全球疾病資料庫的10年數據，計算並分析出氣管癌發病率及各風險因素。研究估計，2022年全球氣管癌新增病例有3,474宗。年齡介乎50至74歲長者的發病率較高，而男性的發病率亦較女性高。地區方面，歐洲地區發病率較高，其中以中東歐地區為最高。

吸煙酗酒為重要風險因素 研究又指出，氣管癌發病率與多種因素有密切關連，尤其是HDI及人均GDP，而生活方式、環境因素亦有所影響。研究團隊指，盛行吸煙及酗酒是重要的風險因素，而不健康的飲食習慣和缺乏運動的生活方式也會增加氣管癌的風險，尤其是肥胖。

過去10年的全球氣管癌發病率呈下降趨勢，男性和長者的跌幅較大，而女性和青年的發病率卻未有顯著下降，甚至在一些國家呈上升趨勢。其中，中國整體發病率高達4.7，高於韓國、日本及蒙古等東亞國家，亦遠高於全球平均發病率2.9。而整體國內女性的發病率相對平穩，長者的發病率則呈潛在上升趨勢。團隊認為，有需要進一步針對中國等國家研究有關趨勢。

研究的高級通訊作者、中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院教授黃至生表示，氣管癌整體發病率下降，但部分地區青年人及女性的發病率不跌反升是一大警號，建議持續關注有關群組健康狀況。而氣管癌發病率的上升，可能與生活方式變化有關，因此應加強針對這些群體的健康教育及介入措施，以防發病率進一步上升。