大小磨刀海岸公園遺糞 證屬瀕危歐亞水獺

【本報訊】嘉道理農場暨植物園表示於2020年開始於全港開展水獺調查，目前已確定歐亞水獺於新界西部及北部，從白泥至羅湖一帶的魚塘濕地和海岸地帶活動，以及靠近市區的人工河道。園方最近調查取得了突破性進展，調查團隊於今年較早前，在大嶼山水域的大小磨刀海岸公園考察時，發現了一坨疑似已風乾的水獺糞便，經基因鑑定反覆驗證後確定屬於歐亞水獺！

根據過去的紀錄，有水獺曾在大嶼山出沒，但一直沒有確切證據，而且普遍認為水獺於上世紀60年代已絕迹於大嶼山。

此次發現顯著擴大了本港目前已知的水獺現存分布範圍，不僅為本地就這一極度瀕危的物種帶來新希望，也表明了本港的水獺不僅棲息在濱海濕地及內陸河流，還會棲息於離岸島嶼及其周邊海域。

白泥曾現蹤迹 擴考察範圍 此外，園方亦曾在白泥發現水獺蹤迹，顯示水獺可能會在由白泥至大嶼山北岸的整個海岸地區出沒。這反映出未來仍需要加強野外考察的力度和擴大考察範圍，覆蓋更多潛在的水獺分布區域和生活環境，以全面評估全港水獺的分布現狀。