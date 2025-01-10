中央回收1‧18結束 膠由綠在區區接續

方便統一處理 成本減兩成四 由環境保護署推出、俗稱「中央收膠」的廢塑膠回收先導計劃將於下周六（18日）結束，該署昨日公布日後廢膠回收的安排。環保署助理署長（廢物管理）黃智華表示，目前先導計劃的廢膠回收工作將交由「綠在區區」處理，預料可降低約24%成本，而新安排下市民回收將不受影響。黃又強調，綠在區區收膠類型不變，不存在「廢膠無人收」，亦會按情況為有需要的綠在區區提供支援。而日後署方亦將加強監察下游回收商，會安排人員每月突擊抽查一次。

黃智華指，由於初時綠在區區服務有限，故希望以該先導計劃協助廢膠回收；時至今日計劃與綠在區區的回收有所重疊。有中央收膠的9區，由計劃資助聘請的承辦商收膠，而廢金屬、廢紙等回收物則交由綠在區區回收，變相要分開兩次回收，故希望整合服務及資源。

日後綠在區區會與各屋苑溝通，按需要安排到場回收，避免「出車後無嘢收」情況，並讓綠在區區自由選擇署方認可的下游回收商。黃強調，有關轉變將不會影響市民回收，市民仍可繼續將回收物放於三色回收桶，亦可到綠在區區回收站換取積分。

有意見擔心，綠在區區處理如膠袋等價值較低的廢膠時，會被下游回收商增收費用，甚至被迫因成本問題減少回收該類塑膠。黃智華強調，綠在區區回收的塑膠種類與中央收膠一樣，不存在「廢膠無人收」。若個別綠在區區有需要，署方亦會按情況提供支援。他又提到，按署方要求，回收後的塑膠需「轉廢為材」，以往多被用作製成膠粒，而現時已有方法將部分塑膠加工成較有價值的環保磚、隔音屏等。而以往耗損率不超過10%的標準，日後亦會有類似安排。

每月突擊檢查回收商 中央收膠由署方認可的承辦商處理，有環團擔心日後的監管問題。黃就指，日後會加強監管下游回收商，包括每月一次突擊檢查。若有回收商直接將回收後的廢膠送往堆填區，則會直接剔出名單。署方亦將向立法會遞交生產者責任計劃共同法律框架條例草案，屆時會一併引入對塑膠回收商的發牌制度，並推行塑膠飲料容器及紙包飲品盒生產責任計劃，以市場主導提升塑膠回收率。

環保署於2020年推出「中央收膠計劃」，初時資助3區聘請承辦商免費到屋苑及綠在區區等收集廢塑膠，包括膠樽及價值較低的塑膠包裝、即棄膠餐具等，前年進一步擴至9區，覆蓋全港約一半人口，截至去年6月共收集約1.8萬噸廢塑膠。