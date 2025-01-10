成本大漲 房會料4年後結餘剩402億

【本報訊】香港房屋委員會財務小組委員會昨午通過2025/26年財政預算。財務小組委員會主席麥萃才於會後見傳媒時表示，2025/26年綜合運作盈餘預算為154.18億元；年終現金及投資結餘則為681.44億元。不過，麥指近年建築成本大升，去年每間公屋成本為92萬元，今年已升至每間97萬元，故預測2029年3月底的現金和投資結餘也會跌至402億元，但暫未有計劃調低居屋折扣率以增加收入。

根據房委會2024/25至2028/29年度財政預算及預測，2025/26年度預計租住房屋運作帳目會有6.61億元淨收入；而2025/26年度的商業樓字運作帳目的淨收入預計為13.68億元，較2024/25年度減少約11%；資助出售單位方面，2025/26年度資助自置居所運作帳目的淨收入預計為133.89億元。

現金和投資結餘方面，房委會由2025年3月底的658億元，下調至2029年3月底的約402億元。而因應公營房屋發展規模擴大，工程成本上漲，建築成本預計將由2024/25年度的280億元，增至2028/29年度的490億元，升幅達73%。

暫無計劃調低居屋折扣率 被問及會否調低資助出售房屋的折扣率，房屋署助理署長（財務）陳翠微表示，暫時未有任何方向去改動資助出售房屋的定價機制以增加收入，但會在新任房屋署署長到任時再作討論，初步主要仍是想辦法去降低建築成本，「起碼唔好賣樓賣到蝕本」。

對於現金及投資結餘會在2027/28年起大跌逾百億元，麥萃才強調並非因為投資失利，認為下跌主因是由於未來興建單位數目增加，建築成本大漲，例如居屋的建築成本由2023/24年度平均每間109萬元，增加至2024/25年度平均每間115萬元。