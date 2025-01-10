獎賞揭發濫用公屋 料年收2600舉報

【本報訊】政府積極打擊濫用公屋。「舉報濫用公屋獎」將於下周三（15日）實施，成功舉報者最高可獲3,000元獎金及感謝狀。房屋局局長何永賢預計每年可收到2,600個舉報，當中約1,300個具確實證據。若每個舉報都派發最高獎金，即每年將派發390萬元獎金，惟房屋署指每年房委會會為計劃預留100萬元，但表明不會為獎金總額設上限。有社福機構認為，相關計劃可令市民警惕，不過或者會令人與人之間多了互相懷疑；當局則稱舉報人挺身而出，才是維護鄰里關係。

預留百萬元 總額不設上限 對於有聲音指有關計劃會破壞鄰里關係，社區組織協會副主任施麗珊認為，新制度鼓勵更多人舉報，由於實名進行，會令居民更加警惕，或會令人與人之間多了互相懷疑。何永賢則稱，如有市民將公屋單位用在不恰當行為，包括租予他人、打麻將「抽水」等，才是破壞居住環境，挺身而出舉報反而是保護良好的鄰里關係。

她又預計每年可收到約2,600個舉報，當中一半，即1,300個會有確實證據，換言之，若每個舉報按獎勵最高3,000元計算，當局每年將派發390萬元獎金。不過，房屋署助理署長陳翠微指，房委會每年將為計劃預留100萬元，但表明總額不設上限，認為向每名成功舉報人派3,000元，對房委會來說「唔算係咩錢」。

議員梁文廣表示，計劃的重點是起警惕和警示作用，讓公屋居民和將會入住公屋的市民知道，除了當局有各種打擊濫用的方法，亦可能有鄰居或其他16歲或以上人士舉報。至於實際能收回多少單位，就要視乎舉報人提供線索的質量，機制以實名舉報，相信當局有迹可尋，不會造成胡亂或濫用舉報。