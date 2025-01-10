財困西九 聞減薪耍手擰頭 管理局稱已節流

建7住廈擬交申請 區議員憂屏風效應 西九文化區住宅發展計劃，擬建7幢住宅大樓，近2,000個單位。油尖旺區議會轄下房屋及發展規劃委員會昨討論相關計劃，有區議員指街坊擔心住宅項目一旦開啟，附近居民會飽受噪音和各種污染，且建築物會形成屏風效應、住宅單位大增衝擊當區物業價格、增加居住人口加劇交通壓力；亦有區議員指當局透過賣地紓緩財赤，問及管理局高層有否考慮減薪以共度時艱。西九管理局代表解釋，計劃會有寬闊的通風廊，不會形成屏風效應，而項目落成後居民可想像自己的居所位於國際級的文化藝術區，情況堪比巴黎羅浮宮，並指管理局已作節流措施。

議員歐楚筠指西九文化區將在君臨天下和凱旋門前面興建約2,000個單位，對該兩個私人住宅的居民會有好大影響。她表示，收到當區居民意見指M+博物館高度已經達到65米、橫向110米，計劃興建的住宅高84至100米，且橫闊是M+的3、4倍，形成一幅巨型屏風，嚴重妨礙當區的通風。她指當區居民花費巨資置業，是希望有質素的生活，批評有關計劃罔顧當區居民生活質素的良好期望；加上新建築物提供的單位比例超多，質疑當局有否檢視新建築物對當區物業價值的影響。

居民激增加劇交通壓力 她又指日後西九住宅項目落成，勢必有更多居民入住，而西九各個博物院藝術場館又會吸引數以萬計的訪客，管理局方面有否要求運輸處加強往來西九文化區的交通接駁，鼓勵公眾和遊客使用公共的交通工具以紓緩道路壓力，希望當局考慮民意，把新建築計劃作一個更詳細平衡的策劃以保障各方利益。

另一區議員陳少棠指營運西九文化區，年年都在蝕錢，當年政府注資的款額到今年3月就差不多花光了，而有關項目估值達百多億元，究竟可以支撐多久？日後會否再有賣地？現時政府財赤，社會上有主張公務員減薪，他指街坊關注管理局高層會否減薪以共度時艱。

西九管理局副行政總裁顏金施回應指管理局非常尊重2014年定下的規程，並沒有要求放寬高度限制。針對通風和視覺，項目已特別設計兩個12米闊的走廊，所以不會出現屏風效應。至於是否一次性的賣地，管理局是以去年7月行政會議有關批准為依歸，住宅發展項目是不會超過170,280平方米的住宅樓面總面積，而今次住宅項目暫時第一步是以108,500平方米，又指稍後要把議案提交城規會，加上地契文件的安排，中標的發展商需時準備、設計和興建，現時談收益金額未免言之尚早。

回覆指會考慮視覺通風 對於樓價的影響，她指要考慮到西九文化區是世界級的文化地標，M+已經位列全球第15位，試想一個毗鄰巴黎羅浮宮的住宅，比起一個並非羅浮宮旁邊的普通住宅，價值是會差了一截，當然在設計上，亦會考慮視覺和通風，施工方面亦會盡量令到周邊持份者有最好得益、最少的滋擾。

針對高層減薪，她指過去幾年已有節流措施，譬如2022/23年度，縮減每個部門約三成半預算開支、削減人手和凍結招聘，又重申西九管理局致力確保住宅發展項目不僅對西九文化區有利，而是對整個社區有利，例如計劃將會提升視覺開揚度和通風效果，設有一個通達共融的行人連接系統，會建設便利的地下行車通道和綜合地庫，亦會為社區帶來活力多元、營造綠化的環境，令油尖旺區居民生活環境得到提升。在交通方面，西九文化區管理局傳訊及公共事務總經理吳璟儁指管理局不斷跟運輸署商討，現時行經西九的巴士路線已超過十條；今年下半年會開放南面登岸設施以加強水上交通，而地區人士經常反映的一些交通問題，隨着工程項目陸續完成，通達性是會不斷提升的。