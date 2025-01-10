房協房會相繼出手 收回多項工程

【本報訊】本港老字號建築公司保華建業旗下的公司接連捲入被追款及欠薪的糾紛，香港房屋協會及房委會相繼出手，撤換該集團相關公司的在建項目，包括房協已更換保華建業在粉嶺百和路、洪水橋第2期專用安置屋邨及安達臣道朗然的總承建商資格；房委會亦更換保華建業轄下3個由保華承建的工程項目，包括將軍澳昭明苑、東涌第103區及粉嶺新運路，全部由保華建業擔任總承建商的項目亦會更換。

更換總承建商 房委會表示，將軍澳昭明苑已完工並取得佔用許可證（入伙紙）。至於東涌第103區及粉嶺新運路兩個公營房屋發展項目，保華及另一新總承建商在現行機制下，於去年11月初與房委會達成協議，雙方同意就目前興建中的兩個公營房屋發展項目，更換總承建商。

至於3個由保華承建的房協項目，包括粉嶺百和路、洪水橋第2期專用安置屋邨及安達臣道朗然，房協表示，已與保華建業達成協議，就興建中的房協項目更換總承建商。房協又指，現正安排有關合約及法規，保華會將餘下未完成的工程，盡快與接手的承建商交接，而委聘新承建商的工作亦會同步進行。