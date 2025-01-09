龍七公：「俄貨館」氾濫 豈可放任不管

最近內地「俄貨館」、「俄羅斯商品館」、「中俄互貿館」、「俄羅斯國家館」遍地開花，就筆者在北京親眼所見，有的十字路口方圓200米範圍，就有四、五間俄貨館；成都一條商業街一公里內有11間。這波開店潮已蔓延到一些四、五線小縣城。

充斥假冒偽劣商品 本來，市場經濟環境，只要合規經營，賣甚麼商品是商家的自由，但俄貨館充斥大量山寨仿造、假冒偽劣商品，成了相當普遍的現象，消費者紛紛提醒「避雷」，乃至很多居住在中國的俄羅斯人看不過眼，親身打假，發現大部分根本不是俄羅斯生產，而是中國東北的產品，商品包裝的俄文說明是胡亂拼湊；極少數商品是從俄國進口，只是用來作為撐門面的幌子，但價格比俄羅斯本地貴好幾倍。

其實，稍微想想就可知道，突然冒出如此多的俄羅斯商品根本不可能。改革開放40多年，在中國有很多知名度很高的外國品牌，但可曾有一家國人記得住的俄羅斯品牌？俄國自身的經濟結構和工業體系決定了，其出口的大宗主要是能源和軍工，在輕工業方面並不具備供應全球的產能，甚至其國內供給都較為吃緊。假設俄國商品真有如此競爭力，何至於要遲至今日才異軍突起？

所以，瘋狂擴張的俄貨館，不過是一場販售民族情緒的「割韭菜」與「智商稅」。商家打着某種「政治正確」的旗號，將一些積壓過剩的低質、劣質產品改頭換面，精準收割流量。然而，面對這種明目張膽的虛假宣傳、故意誤導甚至是商業欺詐，市場監管部門卻缺乏有力舉措，聽之任之。可能也正是忌憚於「政治正確」，投鼠忌器，不敢輕舉妄動。

這種現象的危害是多方面的。其一，最直接的表現，市場經濟是法治經濟，不論是何產地、何商品，只要違背誠信公平，都應受到監督懲治。如果對於特定旗號的經營活動網開一面，不僅損害了消費者的合法權益，也影響市場監管的公信力和公正性。其二，在俄烏問題上，中國官方一貫的口徑是不火上澆油、不從中漁利，主張各國的主權和領土完整都應得到尊重，不公開站隊。放任「山寨」的俄貨館遍地氾濫，令國家也為此「背鍋」，在國際上外交上陷入不利的輿論境地。

其三，此舉對於中俄關係也有害無利。正如新聞所披露，不少在華俄人都出面揭露俄貨館騙局。原因很簡單，在這場冒充俄貨的營銷中，「俄羅斯」只是被利用的旗號，沒有得到任何好處，而且還對真俄貨造成負面影響。其四，俄貨館的多數商品，以「東北製造」為主，這或許短時間內消化了一部分產能，但由於是以低質傾銷為主，對於本已不景氣的東北商譽和營商環境，無疑又是一波損害。

總體來看，俄貨館的無序競爭和非理性擴張，除了個別商家賺得盆滿缽滿，卻讓消費者、市場監管部門都陷入多輸局面。這場資本鬧劇，該管管了。