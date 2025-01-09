笑看天下：不知分寸 好快玩完

稍為讀點中國歷史的，都知道「功高震主」必定冇好結果，韓非一篇《說難》，更是把說服國君的種種困難加以精闢的心理分析，可見古人都知道「伴君如伴虎」的至理。事實上，早在春秋時代，滿腹經綸、文韜武略的政治家范蠡，佢經商致富，廣為當時人所知，後代許多生意人甚至供奉其塑像，稱之為「財神」。傳說范蠡佐越王勾踐滅吳之後，深明功高即使不震主，亦身危，於是毅然攜美人西施泛五湖而去，遊山玩水，不貪權不嗜欲，過其神仙生活去也！

然而，「權力是強烈的催情劑」，這是已故美國國務卿基辛格的名言。依老朽看，瞓身力撐助特朗普勝選總統的當今世界首富馬斯克，應該奉基辛格的名言為圭臬。有美國傳媒曾報道，馬斯克為了接近權力核心，長居於特朗普擁有的佛羅里達州海湖莊園其中一幢別墅，與特朗普一家居住的主樓相距僅數百呎，媒體形容兩人變相「同居」，朝夕相對，經常共進晚餐，可謂糖黐豆！

不過，最近又有美媒爆料，指侵侵曾私下抱怨馬斯克「黐身」，且不滿民主黨人出於諷刺目的，經常將「馬斯克總統」一詞掛在嘴邊。有「特朗普的耳語者」之稱的美媒記者哈伯曼透露，實際上特朗普經常向他人抱怨，自己常被馬斯克圍繞，而民主黨人戲稱馬斯克為「總統」，肯定讓特朗普感到困擾，特氏只允許自己成為團隊主角，不知馬斯克是否認清這一點。

特朗普一向被視為狂人，率性自我，從佢過去嘅歷史看，侵侵無疑是個自我中心極強的人，性格多疑，喜怒無常，過去同佢反面嘅名人政客一匹布咁長。如今佢即將入主白宮，馬斯克若然不知分寸，老朽相信佢同侵侵嘅「蜜月期」好快玩完！