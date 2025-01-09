自成一家：杜魯多被特朗普拖累

加拿大總理杜魯多2015年上台時風度翩翩，可以說是歐美政壇的一股清流。可惜10年以來，杜魯多施政乏善可陳，加上近來不斷被美國候任總統特朗普侮辱，內憂外患加劇。面對持續低迷的民望，他日前終於宣布辭任執政自由黨黨魁及總理職務。

加拿大地域遼闊，擁有豐富的礦產資源，而且原油儲量位居世界第3，僅次於委內瑞拉和沙特阿拉伯，政府只要稍微有點能力，便可輕而易舉成為世界強國。不過，加拿大政府很聰明，為了避免和鄰近的美國出現衝突，自二戰以來一直自我定位為「中等強國」，然後乘搭美國的「便車」，從加美特殊關係中大獲裨益。以國家防務領域為例，加拿大倚仗北大西洋公約組織和北美空防司令部的庇護，一向維持着極低的國防開支。經濟方面，加拿大長期得益於《加美自貿協定》及《北美自由貿易協定》，在與美國貿易過程中賺取好處。

可是，特朗普2017年首度出任總統後大幅調整對外政策，加拿大昔日成功的中等強國外交頓時陷入困境。特朗普政府一味追求美國優先，對各國普遍採取對立態度。面對唯我獨尊的特朗普，杜魯多從來不敢說不，而是非常配合的一起圍堵不順從美國意志的國家，結果與幾個世界大國例如中國、俄羅斯關係惡化，與美國盟友印度也相互驅逐外交官，在國際上的形象日益不討好。

更甚的是，杜魯多的善意並沒有換來特朗普回報，在特氏眼中，加拿大只是美國的附庸，早前他更宣稱上台後會對加國進口商品徵收25%關稅，迫使杜魯多立刻飛到美國海湖莊園親自乞求。特朗普得勢不饒人，之後繼續抽水，公開宣稱要吞併加拿大，杜魯多維護加國尊嚴不力，只能悻悻然下台。