冰鑑春秋：神也是你 鬼也是你

台灣立法院院會三讀通過「警察人員人事條例修正案」，將退休警消所得替代率最高提升到80%，人數佔八成的三到六職等退休基層警察月退休金，最多可領到74,544元（新台幣‧下同）。對此，民進黨黨團總召柯建銘痛批：「當然要提釋憲啊，難道會坐以待斃嗎？」

民進黨提釋憲的理由，是認為單獨提升警消人員退休替代率，違反憲法平等原則，對其他軍公教人員不公平。表面上看起來似乎有道理，但事實是，民進黨甚麼時候在乎過軍公教人員？

從在野時期開始，民進黨就將軍公教人員視為寇讎，將「米蟲」的大帽子扣在軍公教人員頭上，不斷引導民眾仇視軍公教，原因無他，只因軍公教多半是國民黨的支持者罷了。所以民進黨一旦奪得政權，立刻就以財政困窘為由，大幅刪減軍公教退休金，與此同時，卻推動二萬億元風電、8,800億元前瞻基礎建設等計劃。

但隨着兩岸態勢緊張，民進黨又不得不倚仗軍公教人員來保衞台灣，逐步形成「我不想給你錢，但你要替我賣命」的奇觀，導致軍公教人員大幅銳減，高普考報考人員屢創新低不說，就連最關鍵的軍警編現比，都掉到八成以下，別說和解放軍對抗，就連維持基本的治安都愈來愈吃力。

民進黨立委林楚茵上周還故意用都是藍白擋總預算，導致軍公教加薪3%不能入帳，企圖挑撥軍公教人員對政黨的觀感，馬上被打臉歷年來皆是如此。現在民進黨乾脆不演了，直接反對調升警消人員退休金，這種神也是你、鬼也是你的作為，全世界大概只有民進黨幹得出來。警消調升退休金只是初步，未來其他軍公教人員也該循例調升，基本的生活都不照顧，誰還要為你賣命？