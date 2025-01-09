橫眉冷看：西方口說 中國實踐

2024年剛過去，各種統計數字逐步出台，德國是歐洲第一汽車大國，全年生產乘用車約為440萬輛。相對之下，中國車廠比亞迪全年出產430萬輛，單是這一家公司，產量就可以跟整個德國媲美。美國特斯拉是電動車的老大哥，過去一直銷情良好，但在去年，銷量卻錄得跌幅，雖然只是下跌約1%，但所謂「一葉落而知天下秋」，特斯拉這份成績表，已足夠讓管理層感到寒心。

汽車業是整個工業的縮影，以此觀之，中升西降的勢頭已是不可逆轉。中國上升的不止是汽車業，而是包括整個工業體系，尤其是軍工行業。筆者已講過N次，中國軍用工業的實力遠勝於民用，民用的生產力尚且如此厲害，軍用的科技是如何，也就可想而知。

中國去年陸續推出機器狼、無人機航空母艦，外界的評論者感到吃驚，其實只反映出他們太後知後覺。美國、歐洲生產的汽車，尚未掌握到原地自轉、原地跳躍以至水陸兩用的技術，但Made in China的乘用車，早在兩年前已經有相關技術。民用科技既然能夠超前西方，軍用科技就更不消說。

美國的第六代戰機早在十多年前開始構思，但一直只是流於空想。去年底，解放軍卻橫空而出，一下子亮出兩款第六代戰機，把不少西方軍事評論家嚇得幾乎掉了下巴。實際上，此事也不足為奇，多年前美國蘋果公司和中國的小米集團都立下宏願，要生產電動車。到頭來，蘋果是光說不練，最後更放棄造車計劃。中國小米集團卻是說到做到，去年正式開售第一款電動車，今年更乘勝追擊，出產新一款四門轎跑車，據說車速還打破同類汽車的世界紀錄。