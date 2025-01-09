龍吟虎嘯：出殺招讓美國更偉大

若果如特朗普所願，將加拿大和丹麥的格陵蘭島「收購」或吞併過來，那麼美國將成為世界上國土最大的國家。美國現國土面積約937萬平方公里，加拿大約998萬平方公里，加起來1,900多萬平方公里，超過俄羅斯的1,700多萬平方公里。

格陵蘭雖被稱為「世界最大島」，但只有200多萬平方公里，對美國「國土增量」不算多，但因為特朗普在覬覦加拿大時提到了它，格陵蘭的可能被吞併也就特別引人注意。特朗普在貼文說：「我聽說格陵蘭人民支持『讓美國再次偉大』，我的兒子以及各位代表將前往當地，參訪那裏最壯麗的地區和景點。」特朗普還說：「格陵蘭是一個不可思議的地方，如果成為我們國家的一部分，其人民將極大受益。」

這些似乎為格陵蘭人民「好」的甜言蜜語話音剛落，有記者問他，會不會排除使用軍事或經濟力量取得格陵蘭和巴拿馬運河的控制權，特朗普回答：「我不保證我不會那麼做。」也即他不排除會對吞併格陵蘭動用武力！他說「我們需要格陵蘭是基於國家安全」，面目相當猙獰！

對於加拿大的吞併企圖，特朗普是通過三番四次羞辱加拿大總理是「美國第51州州長」赤裸裸表述的。在特朗普看來，拿下加拿大使用「經濟力量」就可逼其就範，他稱美國和加拿大的邊境是「人為劃定的線」，意思是這條「人為劃定的線」可以由他「輕輕人為擦掉」，世界上再也沒有加拿大國，只有隸屬於美國的加拿大州。

這些都不是特朗普的瘋言瘋語，而是他要讓「美國再次偉大」的具體謀劃，吞併了加拿大、格陵蘭，不但在國土面積上美國世界第一，而且在地緣政治上更加威脅俄羅斯和整個歐洲，那時的美國佔據整個北美洲，西臨太平洋、東瀕大西洋、北接北冰洋，北方與俄羅斯隔海相望，北極圈為其所有，加拿大、格陵蘭極為豐富的能源、礦產等都歸美國所有。哈哈，美國更加偉大有望啦！