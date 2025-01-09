搗毒倉太空油工廠 值2000萬2男落網

海關早前根據情報分析，前日偵破兩宗毒品案，分別破獲銅鑼灣一個毒品儲存庫，以及一個位於元朗的「太空油」煙彈製造中心，檢獲大批懷疑冰毒、可卡因及「太空油」煙彈等，總市值高達2,000萬元。案中兩名被捕男子已被落案，案件會於今日提堂。海關表示，毒販會於「太空油」混入香精，例如推出不同水果口味，藉此吸引年輕人。鑑於最近吸食「太空油」有上升趨勢，海關會繼續加強執法力度，從入口、製造、分銷等層面進行多角度打擊。

調查人員簡介該兩宗案件，指出早前經深入調查後，發現有販毒集團在銅鑼灣操控一個毒品儲存庫，遂於本周二突擊搜查目標單位，檢獲約33公斤懷疑冰毒，估計市值約1,800萬元，並當場拘捕一名41歲男子。被捕人士報稱按摩師，他已被落案控以一項「販運危險藥物」罪，案件將於今日在東區裁判法院提堂。據了解，涉案冰毒被收藏於潤膚露內。

按摩師無業男今提堂 另一方面，海關近期得悉有毒販疑於元朗經營製毒工場，而該工場亦涉及製造「太空油」煙彈。關員認定時機成熟後，於本周二在大埔街頭，截查一名37歲報稱無業男子，從他手持的膠袋內，檢獲約一公斤懷疑可卡因，隨即把他拘捕並押解至元朗一處所調查。搜查期間，關員再檢獲約1.9公斤懷疑「太空油」、約60克懷疑霹靂可卡因、13粒懷疑「太空油」煙彈、41支懷疑含四氫大麻酚（THC）的電子煙，以及一批懷疑製毒及毒品包裝工具，估計市值約200萬元；同時又檢獲逾1,500個煙彈空殼及部件。

調查人員表示，毒販會為「太空油」加入不同類型的香精，例如菠蘿、士多啤梨及杧果口味，意圖吸引年輕人吸食。初步調查顯示，現場檢獲的「太空油」可製成約6,000個煙彈，相信今次行動已瓦解一個煙彈製造中心，阻止大批「太空油」流入市面。被捕男子已被控以3項「販運危險藥物」罪及一項「管有第一部毒藥」罪，案件會於今日在粉嶺裁判法院提堂。