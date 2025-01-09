偷6盒模型 3青年斷正

【本報訊】昨日凌晨零時許，執法部門接獲葵涌廣場一店舖職員報案，指從「天眼」片段發現3名陌生男子進入其店舖，懷疑進行盜竊。

警員接報到場，發現3名形迹可疑青年（18至19歲），經初步調查後，相信有人盜去店舖內的6盒模型玩具，總值約600元，遂以涉嫌「店舖盜竊」拘捕該3名青年。