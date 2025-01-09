黑點街頭聚賭 4翁被捕

【本報訊】沙田及田心區執法部門，於本周二展開代號「軌跡」的打擊區內街頭聚賭行動，聯同相關部門人員在區內的街頭聚賭黑點進行巡查。行動中，警員於顯徑邨一帶拘捕4名本地男子，年齡介乎66至80歲，涉嫌「在賭場以外任何場所或在街道上進行賭博」。他們已被暫控各一項「在賭場以外任何場所或在街道上進行賭博」，案件將於1月下旬在沙田裁判法院提堂。另外，相關部門人員亦於聚賭黑點清理雜物。