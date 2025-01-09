黑點街頭聚賭 4翁被捕
【本報訊】沙田及田心區執法部門，於本周二展開代號「軌跡」的打擊區內街頭聚賭行動，聯同相關部門人員在區內的街頭聚賭黑點進行巡查。行動中，警員於顯徑邨一帶拘捕4名本地男子，年齡介乎66至80歲，涉嫌「在賭場以外任何場所或在街道上進行賭博」。他們已被暫控各一項「在賭場以外任何場所或在街道上進行賭博」，案件將於1月下旬在沙田裁判法院提堂。另外，相關部門人員亦於聚賭黑點清理雜物。
非法竹館共拘8女
另外，大埔區執法部門經調查後，於本周二下午約1時，突擊搜查普益街一單位，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔。行動中，警員在單位內拘捕一名姓黃（68歲）女負責人，涉嫌「經營賭博場所」；另外7名女子（43至71歲），則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。該名女負責人已被暫控一項「經營賭博場所」罪；另外4名女子亦已各被暫控一項「在賭博場所內賭博」罪，案件將於本月24日上午在粉嶺裁判法院提堂。其餘被捕人已獲准保釋候查，須於下月上旬向執法部門報到。
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