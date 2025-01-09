前製作人控彭博殘疾歧視索賠

【本報訊】外媒彭博的一名前製作人於周二（7日）入稟區院，指彭博違反《殘疾歧視條例》，要求對方作出書面道歉、賠償收入損失每月5萬元等。據原告指，他因患有讀寫障礙，未能編輯視頻字幕及標題，卻遭上司公開批評錯誤。他曾要求調配其他職位不果，遂於去年3月服用藥物企圖自殺，離職後一直未獲任何工作。他認為彭博的行為構成直接及間接歧視，故要求彭博作出賠償及道歉等。法院已將案件排期於3月27日下午作首次提訊。

稱讀寫障礙遭上司批評 原告是Simon Anthony Christopher Fuller；被告是Bloomberg L.P.（彭博）。據入稟狀指原告自2018年3月19日起為彭博工作，於去年11月17日離職。原告患有讀寫障礙、過動症（ADHD）及焦慮等。原告指他在被告的公司任視頻製作人，負責拍攝及創作視頻，其後被要求在視頻內加入字幕及標題。原告曾告知上司因患有讀寫障礙未能完成工作要求，但上司仍要求他完成工作，且經常在其他職員面前公開提及他的病況，對他構成壓力及感受辱。

原告又指上司更曾向他指如知道他有如此嚴重的讀寫障礙，便不會聘用他。直至2022年10月，原告申請重新調配職位，卻被告知因表現不佳，其申請不獲支持。即使其後他曾向人力資源部反映其困境，對方只表示可給予較多時間讓他完成工作，但仍需處理字幕及標題相關的工作，令原告感無助。直至去年3月10日，原告因感覺遭彭博歧視，遂服用大量藥物試圖自殺。翌日，原告獲送往將軍澳醫院搶救，需留醫8天，當中4天需在深切治療部接受治療，其後一直放病假。

直至去年10月17日，原告獲醫生診斷永久性不適合工作，並於11月17日離職。原告認為彭博於事件中構成直接及間接歧視，違反《殘疾歧視條例》，故要求對方作出書面道歉。他又指其後一直未獲任何工作，遂要求被告支付自去年9月病假後，每月5萬元的收入損失等。案件編號：DCEO 1/2025