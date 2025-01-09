警司涉非禮女下屬 2‧5結案陳詞

陸振中

【本報訊】時任沙頭角分區指揮官的警司陸振中，於2022年涉嫌3度在粉嶺熟食中心殘廁非禮醉酒女下屬，另涉嫌在翌月晚宴飲酒後，危駕私家車及襲擊同袍。陸振中否認非禮、危駕及襲擊等7罪，案件昨在區院續審，辯方傳召骨科醫生作供，並指在觀看陸被指襲擊同袍當日的晚宴閉路電視片段後，認為陸的身體當時有異常。辯方舉證完畢，法官把案件押後至2月5日作結案陳詞。

骨醫指陸振中身體異常 43歲被告陸振中，被控於2022年6月22日及23日，在聯和墟街市熟食中心殘廁內3度非禮女子Ｘ。陸涉及的另一宗事件，則指他於同年7月15日，在粉嶺牽晴間停車場內危駕，和襲擊下屬蔡文浩、賴文顯及Ｘ。據控方開案陳詞指，2022年6月22日飯局中，Ｘ曾3次離開飯桌前往廁所範圍，陸在殘廁內，3度非禮Ｘ。另在7月飯局後，陸明顯有醉意，但仍堅持駕駛，期間陸曾襲擊Ｘ、蔡文浩及賴文顯，包括用力咬蔡右中指一下，令蔡的指甲斷裂。

辯方傳召骨科專科醫生江金富作供，江指陸振中曾經是他的病人。江確認曾觀看7月15日在停車場及餐廳的閉路電視片段並撰寫專家報告。江亦確認陸之前可能曾出現肋骨骨折，但陸於2023年8月才首次向他求醫。江的首份報告提及有一條閉路電視片段，顯示陸身體有異常。江解釋因見到當時陸像要他人攙扶，並指如肋骨受傷仍可以走路，但可能會影響姿勢。案件編號：DCCC 137/2023