詹培忠父子瞞買殼掠水 獄中度新歲

串騙案稱病求情 押至2•3判刑 前立法會議員詹培忠及其兒子詹劍崙於2021年被廉政公署檢控，指他們為一間上市公司配售可換股票據時，涉嫌隱瞞秘密「買殼」協議，被控兩項串謀欺詐罪；另有一名無業女子亦懷疑涉案，被控處理從可公訴罪行得益等罪。3人分別否認控罪受審，結果被裁定全部罪成，押後至昨日聽取求情。辯方指詹培忠體弱多病，冀法庭考慮。至於詹劍崙，其代表指他沒有從中得益，但法官不認同。法官聽取求情陳詞後，押後至2月3日判刑，3名被告續還押。

3名被告為詹培忠（78歲，董事）、詹劍崙（55歲，商人）及王蓓麗（女，65歲，無業）。詹氏父子被控於2013年7月1日至2015年11月15日期間，連同馬鐘鴻等人，串謀詐騙亞洲資源控股有限公司（下稱亞洲資源）、其董事會、其股東以及香港聯合交易所有限公司。王蓓麗則被控於2013年10月24日至2014年1月24日間，與馬鐘鴻處理由亞洲資源發行，本金為4,200萬元的可換股票據。馬鐘鴻自2022年5月起缺席聆訊，並被法庭發手令通緝。

官斥損港經商環境 嚇退投資 代表詹培忠的資深大律師昨求情指，案發距今逾10年，有所延誤。詹培忠年近80歲，身體狀況欠佳，曾經中風、患咽喉癌、心臟病及痛風症，行路有困難。詹培忠在自己撰寫的信中，形容自己已風燭殘年。另外，資深大狀指詹培忠任職立法會議員多年，對社會有貢獻，同時呈上多封求情信，撰寫人包括資深大律師清洪、中國香港足球總會會長貝鈞奇及立法會議員謝偉俊等，冀法庭判刑時考慮。顧及兩項控罪在相若時段發生，希望法庭將兩罪刑期同期執行。

代表詹劍崙的資深大律師求情時提到，案中沒有證據顯示詹劍崙有個人利益。法官不認同，認為只是沒有證據顯示詹劍崙的得益是甚麼，謂詐騙案重點在於不誠實及相關協議，而案件會損害香港經商環境，令香港恍如變成鱷魚潭，潛在投資者或不敢在港投資。就被指檢控延誤一事，控方回應指，本案牽涉大量文件，並再要追蹤資金流向。當然，距離案發已逾10年，這是客觀事實，故沒有進一步陳詞。

法官早前裁決時指，本案的同謀者私相授受，為了私人得益，利用財技把一間上市公司當作私人財產轉賣，受害者除了是亞洲資源之外，亦是公司的小股東。法官指他們除了未能得到強制性要約收購這選擇外，亦令其私人投資變為他人生財工具，裁定詹氏父子罪成。就被告王蓓麗，法官認為，一個明理的人必然知道其處理款項的手法異常，亦相信有關財產非經正當途徑得來，最終裁定她罪成。案件編號：DCCC 439/2022