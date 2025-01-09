醫健：老有所醫：改善眼乾乾 不妨笑到淚汪汪

近日天氣持續寒冷，52歲的陳女士發覺眼睛出現乾澀及間歇性的模糊、眼痛和眼紅情況。由於曾經做過激光矯視，眼乾在陳女士身上較常發生。然而在入冬後，相對濕度較低接近40%以下，陳女士覺得眼乾的情況愈來愈差，眼睛怕光甚至難以打開眼睛，因而看東西非常不適。

在朋友的介紹下，陳女士到眼科求診。經檢查後，醫生發現她眼乾情況嚴重，眼球表面淚水揮發很快，角膜亦有擦損情形。就這個問題，醫生向她提出幾項建議，包括使用含有防腐劑或沒有防腐劑的潤眼藥水、藥膏；及常見的治療，例如使用淚管塞（材料由骨膠原或矽膠等製造）等。不過，當中最特別的就是醫生建議她多笑一點點。

就中山眼科中心最新一項研究報告顯示，指出開心笑對改善眼乾的成效可等如使用了眼藥水。從299名病人的研究結果得知，以每天用4次眼藥水和笑着做運動作比較，兩者皆可達到同樣優良的改善淚水分泌作用。這個既沒有侵犯性，保守安全亦經濟實惠的「免費」運動，除了能直接增加淚水的自然分泌外，亦可從催產素(oxytocin)賀爾蒙改善淚水分泌。於是，陳女士每天練習嘻哈大笑，約30次左右，她發現淚腺分泌多了淚水，眼睛乾的情況亦成功得到改善。如果大家都能學習以上既實用又正能量的「快樂之道」，相信眼乾的問題將會同陳女士一樣迎刃而解。

眼科專科醫生源旭

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