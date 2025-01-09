急性腸胃炎按周升近2倍 校園恐爆發

【本報訊】衞生署衞生防護中心昨日公布，上周錄得的急性腸胃炎爆發個案達19宗，按周急升近兩倍，相關的急症室求診者及定點安老院舍病症亦明顯上升，據調查指情況與諾如病毒有關。中心估計，諾如病毒活躍程度將在冬季會維持較高水平，隨假期後復課，學校出現相關爆發的風險亦會增加，呼籲市民提高警覺，時刻注意個人、環境及食物衞生，以減低受感染的風險。

假期後復課風險增 防護中心發言人指，過去兩周大部分的急性腸胃炎爆發集中在安老院舍，原因包括院舍未有妥善處理嘔吐物、不正確使用漂白水進行清潔消毒，以及院友出外度假後受感染，繼而在院舍進一步傳播。中心已為受影響的安老院舍提供感染控制建議及培訓，並會與院舍保持密切聯繫，監察院友情況，確保院舍嚴格執行各項感染控制措施。

發言人強調，諾如病毒具高度傳染性，即使接觸小量病毒，亦有機會受感染。該病毒可透過進食受污染食物、接觸受感染人士的嘔吐物或排泄物，及接觸受污染的物件等不同途徑傳播，有機會導致大規模爆發。如有人於空氣不流通的密閉空間嘔吐，即可構成潛在爆發風險。

另外，中心亦提醒，酒精未能有效殺死一些經常引起急性腸胃炎的病毒，包括諾如病毒，故酒精搓手液並不能代替使用梘液和清水潔手。