健康心靈先導計劃 逾萬人評估34高風險

【本報訊】精神健康問題在本港日益受到關注，政府在3個地區康健中心或康健站推出健康心靈先導計劃，向市民提供免費的精神健康初步評估，以及轉介有需要人士接受跟進服務。當局指截至去年12月，計劃已經為逾萬名市民進行精神健康初步評估，當中約700人經評估後，獲建議接受心理健康主任跟進，其中34人屬高風險個案，須轉介社署精神健康綜合社區中心跟進。

700名參加者獲跟進 議員郭玲麗昨日在立法會提出質詢，指先導計劃與同區的非政府機構合作，有關的招標程序和甄選過程。衞生官員回覆指，三間地區康健中心/康健站已為約11,100名市民進行先導計劃的精神健康初步評估，當中約有700位經評估後獲建議到與先導計劃同區的服務提供機構，由曾接受精神健康培訓的心理健康主任跟進。

當局稱在300名已完成接受進一步評估的參加者當中，266名輕度至中度症狀的參加者正接受或將接受低密度心理治療。在已完成低密度心理治療的參加者中，八成參加者臨床症狀有顯著改善。其餘34名被評估為高風險的參加者需要轉介至精神健康綜合社區中心跟進。

對於機構內有關人士的資歷和專業資格要求。衞生官員稱，合作推動先導計劃的非政府機構必須在相關地區有廣泛社區網絡和服務經驗，同時必須具備推動分層護理模式服務的經驗，參與先導計劃的心理健康主任都持有學士學位，其中近九成持有心理學士學位，三成同時持有輔導或心理學碩士學位。