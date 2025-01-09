東呼即應：鑽戒遺廁所暗處 拾獲者網尋失主

【本報訊】均衡飲食是維持健康的要素，而多放假去旅行就令人身心舒暢，如戴着珠寶首飾出街，一時大意弄丟一定很心痛。《東呼即應》留意到，一名內地女遊客到香港旅行，在商場洗手間置物架上發現一枚鑽石戒指，她沒據為己有，而是網上發文尋失主。另有網上片段顯示，一名闊太和外傭乘搭的士，期間用膠袋鋪座位，又嫌的士臭要噴香水，令司機哭笑不得。

一名內地女遊客早前到香港旅行，她在商場洗手間置物架上發現一枚鑽石戒指，她並沒有偷偷據為己有，而是以「世界上又多了一個傷心的富婆」為題在社交平台圖文並茂發文，希望可以找回失主。該女遊客其後發現是價值近3萬港元的國際品牌戒指，由於她上載了18張從不同角度拍攝的鑽戒照片，有網民開玩笑說，看得出她很喜歡鑽戒。

闊太嫌的士臭 外傭垃圾袋墊位 另外有的士司機在網上分享，載客時遇到「富婆」的經歷。從車Cam片可見，一名闊太和外傭一起乘搭的士，外傭先用垃圾膠袋墊着座位給闊太坐，同時亦用垃圾袋墊位，再擺放購物回來的「戰利品」。之後闊太指車內有煙味，的哥打算借私伙香水給她辟味，但竟然被對方嫌廉價。