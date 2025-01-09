東呼即應：快食有肚腩易脂肪肝 東呼即應教保健預防

延長用餐增飽感 鍛煉肌肉助紓緩 還有不足一個月便到農曆新年，應節食品大部分都比較油膩，如果吃得太多，隨時可能患上脂肪肝，研究指香港近四分之一人口患脂肪肝。有腸胃及肝臟科專科醫生向《東呼即應》分析指，進食太快及有大肚腩增加患病風險，倘患脂肪肝會引發多項併發症，包括肝硬化、肝癌、糖尿病等。另外，註冊營養師指進食速度太快，不經覺地進食過量，亦增加患糖尿病風險，建議每餐時間延長至約20至30分鐘。

據中大一項研究發現，本港有近四分之一人口患脂肪肝，超過六成肥胖人士患脂肪肝，較瘦人士的比例高達近四成。由於脂肪肝患者的早期症狀並不明顯，容易被人忽略，如果不及早正視問題，長遠會演變成肝硬化或肝癌，甚至有致命風險。

需20分鐘才傳達飽脹信號 腸胃及肝臟科專科醫生姚志謙表示，進食太快會有脂肪肝風險，因為吃得快會容易肥胖，其實胃會輸送飽脹信號給大腦，吃完食物至少要20分鐘才能傳達到飽脹信號。如果在未傳遞之前，在首15分鐘不斷快速進食，在未有飽脹感前便吃過了頭，故此進食太快便容易肥胖，肥胖便容易有脂肪肝。

至於為何瘦人都有脂肪肝，姚指出脂肪肝或糖尿病等代謝性問題，都與身體賀爾蒙相關，與胰島素是否敏感及身體對胰島素阻抗有很大關係。有外國研究發現，進食太快原來會影響身體胰島素敏感度，不肥胖但吃得快可致脂肪肝，是因為影響了胰島素阻抗賀爾蒙因素，故此與肥胖無關。

他續說，脂肪肝的肥胖，通常是說中央肥胖，比整體肥胖更要注意。有中央肥胖的人，也代表內臟脂肪較多，脂肪肝風險特別高。

事實上，脂肪肝有3大類併發症，因為脂肪肝是肝病，所以肝炎、肝硬化及肝癌風險也會較高，首先受損的內臟是肝臟，但另一個很重要因素是脂肪肝跟很多代謝綜合症有關，包括膽固醇高、糖尿病及肥胖等，都會增加循環系統的風險，例如血管、腦血管、心臟血管，故此中風、心臟病成為脂肪肝病人死亡率或傷殘風險高的主要因素。另脂肪肝會增患腫瘤風險，包括胰臟癌、腸胃道癌和腸道長息肉等。

不嚴重者運動控體重可應對 對於脂肪肝能否逆轉，姚又稱，脂肪肝與食物果糖攝取有很大關係，脂肪肝病人每日不要吃超過兩份水果，一個橙或一個蘋果便是一份、4至5粒提子便是一份；而肉類的攝取尤其豬牛有較多脂肪，所以選吃雞或魚較好。但是禽畜的皮較多脂肪，內臟和禽畜的皮都要戒除。如果膽固醇、血脂很高或糖尿病已經有相當程度，需吃藥控制風險。如果這些代謝問題尚未嚴重，做運動和控制體重會是最主要的應對。但如果本身不肥胖，增加肌肉的質量，也是減少脂肪肝的方法。

家營營養中心註冊營養師黃彥澄表示，吃得太快其實不會直接導致糖尿病，反而是會增加進食過量機會。經常狼吞虎嚥，很容易不經不覺地進食過量，故很容易儲存為脂肪導致肥胖，增加患糖尿病風險。黃建議市民每餐時間延長至約20至30分鐘，慢食習慣可令人增加飽肚感，減少了進食過量機會。糖尿病最重要是以穩定血糖為主，可以盡量均衡飲食，有飯有肉有菜，一啖肉一啖飯慢慢地吃，控制好分量保持規律的進食時間。