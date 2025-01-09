港豬仔被禁錮緬甸 家屬赴泰領館求助

【本報訊】內地男演員王星日前到泰國拍戲，懷疑被「賣豬仔」到緬甸，最終於前日由泰國警方救出。而近月再有港人懷疑由泰國被帶到緬甸並且禁錮於詐騙園區，其家屬昨日到泰國駐港總領事館遞交請願信，要求泰國政府一視同仁協助營救親人，領事館派代表接信。

有家屬表示，其家人在4至5個月前被邀至日本或台灣從事代購工作，但由香港出發後，才獲告知新增泰國中途站；到達泰國後，被安排乘車前往「取件」，其後發現被騙去緬甸園區，且被告知需繳付50萬美元贖金。家屬又指，已在請願信中提供事主的證件號碼，又認為泰國政府理應掌握相關入境資料，促請泰國政府盡快提供協助。

內地演員獲救 望一視同仁 協助家屬的前區議員余德寶表示，截至去年底已接獲最少6宗相關求助，指親人已失蹤二至6個月，懷疑被困緬甸詐騙園區，早前已向入境處、執法部門及特首辦等求助，但暫未有進一步消息。他又指，內地演員王星被困詐騙園區不足4日就成功獲救，質疑是否因為受害人知名度較高而引起廣泛關注。他們希望泰國政府一視同仁，不要有「差別待遇」，又期望香港政府向中央反映，以中國的外交影響力，促使泰國政府協助營救。