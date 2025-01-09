逾1.5萬聲請者滯港 3500人正安排遣返

【本報訊】當局透露，去年截至11月底，入境處接獲2,646宗免遣返聲請，當中有790名非法入境者提出聲請，累計有逾1.5萬名免遣返聲請人滯留本港，政府已加快審核及遣返等工作，約3,500人正被安排遣送離港，政府強調，會積極採取各項措施，以盡快處理相關案件。

當局回應議員質詢表示，截至去年11月底，有15,782名免遣返聲請人在港，當中包括約900人的聲請尚待入境處審核、約1,100人就入境處的決定提出上訴而尚待酷刑聲請上訴委員會作出決定、約8,400人被入境處或上訴委員會拒絕其聲請或上訴後向原訟法庭提出司法覆核或正進行其他訴訟程序，以及約1,900名聲請被拒者在囚、還押候審、等候檢控等原因留港，約3,500人正被安排遣送離港。

大部分非法入境逾期逗留 在15,782名免遣返聲請人中，大部分人為非法入境與逾期逗留，共有14,412人。

另外，執法部門的數據顯示，獲擔保外釋而獲發「行街紙」的非華裔人士，大部分為免遣返聲請人，因干犯刑事罪行而被拘捕的有703人，涉及的罪案首5項為店舖盜竊、雜項盜竊、傷人及嚴重毆打、嚴重毒品罪行及刑事毀壞。執法部門會因應罪案情況作即時風險評估，包括於高危時段及地區加強巡邏、截停搜查及執行反罪惡行動。