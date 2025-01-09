前廳交流會改以事務委會分組

【本報訊】立法會前廳交流會將改安排，鑑於現時出席交流會的議員人數多、分組亦多，溝通不易，下次改為以事務委員會為基礎分組進行，並由相關的局長和委員會主席主持。

政府昨指前廳交流會自設立以來已舉行17次，政府覺得前廳交流會作用很大，可以在一個非正式場合作討論，有助推進良政善治。政府亦留意到有意見指目前交流會的組數和人數都比較多，以致交流時會有困難，因此往後的前廳交流會，即下一次的前廳交流會開始進行一些優化，務求令到交流會的討論更深入、聚焦和暢順。

由局長委會主席主持 現時前廳交流會每一次是有4至6組，政府指由下一次開始是以兩個事務委員會為基礎，分組進行，並由相關的局長和委員會主席主持。商定討論議題方面，亦由相關的局長和事務委員會主席在會前協商，會後聯合會見傳媒，又預料有關優化措施會令到前廳交流會的發揮更完善，更有效促進雙向交流。

立法會主席梁君彥指前廳交流會為行政和立法關係注入新的元素、建立新的想法，政府當局不時都就前廳交流會的優化，諮詢他和其他議員。對於日後前廳交流會，改以事務委員會為基礎的優化安排，立法會非常歡迎。