前年流標 東涌住宅地增伙數重推

【本報訊】發展局日前公布賣地計劃，本財政年度第4季將以招標形式推出一幅住宅地，為東涌新市鎮第106B區住宅地，屬於新增地皮，預計總樓面約3.72萬方米，料提供745個單位。該地皮曾於2023年招標，當時收到4份標書，惟最終標價未達要求而流標收場。有測量師昨日指，該用地周邊已有不少發展，預料能吸引發展商投標。有議員則期望政府再優化其他賣地條款。

毋須建政府設施具吸引力 香港測量師學會上任會長林家輝在電台節目表示，東涌臨海地有一定吸引力，今次改了伙數增加了單位，每個單位面積約500多平方呎，與小家庭為主的客路脗合，加上港鐵東涌東站預期會興建，料市場有興趣投標。他又稱，今次賣地毋須發展商興建政府設施，吸引力大很多，因為過往發展商花不少時間處理驗收手續或大廈公契。

另外，議員謝偉銓亦稱，發展商現時對樓市看法仍非常審慎，在不明朗因素下或按兵不動，相信政府是考慮市場情況後作出調整重推地皮。謝又稱，賣地表的地皮有時會集中一個地方不斷推出土地，遇上市況欠佳時，發展商去貨速度慢，會有心理影響，出現漣漪效應，令樓價每況愈下。