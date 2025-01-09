議員促打擊「回流醫病」 當局：「外人」難釐定

【本報訊】財赤下社會有聲音討論如何縮減政府開支。有議員關注以離港人士「回流醫病」是「對自己人非常之嚴苛，但係對外人非常慷慨」，認為政府應「刀口向外」讓公帑用在市民身上，亦有議員關注能否參考消費券的原則打擊「回流醫病」。當局反問如何釐定持有香港身份證的人士是「外人」，指現時沒有相關數據。

倡參考消費券原則 議員梁熙昨在立法會提出口頭質詢，批評在財赤之下社會討論削減長者2元乘車優惠，但沒有備存數據並打擊「回流醫病」，是「對自己人非常之嚴苛，但係對外人非常慷慨」。他認為相關情況是「津貼他們（已移民人士）回流香港醫病，食窮我哋特區政府」，期望政府「刀口向外」讓公帑用在市民身上，展開研究。另一議員陳克勤指明白當局是「醫者父母心」，但擔心做法是「慷納稅人之慨」，關注能否參考消費券的原則打擊「回流醫病」。議員陳凱欣則關注能否使用「半私家」之類的彈性收費。

對「外人」一詞的定義，當局存有疑問，又反問：「點樣釐定一個攞住香港身份證嘅人係一個『外人』呢？」他又認為「刀口向外」的說法「重咗一啲」。他指醫療服務有偶發性、急切性，與其他社會福利不同，除非全港市民每年都要申請一張卡才能使用醫療服務。

當局又指醫療服務是連續性而非一次性，全港市民總有一天可能會病，反問：「係咪大家想每次睇醫生嘅時候都要問『你過去一年喺香港住咗幾耐』呢？」議員黎棟國同樣認為做法是「廢時失事」，指出審查病人居港日數會阻礙醫護人員工作，「係完全做唔到嘅」。