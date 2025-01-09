港人赴英須申電子許可 費用近百元

【本報訊】英國政府昨日起擴大電子旅遊授權（ETA）計劃，所有非歐洲國家和地區人士入境英國前須支付10英鎊（約97港元）申請有關電子許可證，包括香港人，不論是持特區護照或BNO護照。英國移民和公民事務大臣馬特拉（Seema Malhotra）強調，擴大ETA是讓邊境提升效率、適應數碼時代的重要一步，授權將有助英國維護國家安全，同時確保旅客有順暢旅遊體驗。

包括BNO持有人 按照英國的新規定，港人不論持特區護照還是英國國民（海外）護照（BNO），均須持ETA方可入境或過境英國。遞交ETA申請後，申請人通常會在3個工作天內獲得審批結果，每次有效期限為兩年，逗留期限為半年，期間可多次入境英國。ETA持有人入境英國時仍須接受邊境檢查，不保證過關；若未持有ETA，可能被航空公司拒絕登機。網傳以特區護照申請時，特定情況下會顯示不符資格。

英國保守黨政府前年11月推出ETA計劃，針對無合法居留權或簽證而進入英國或過境人士。ETA此前只適用於6個中東國家，英國內政部去年9月宣布分兩階段擴大有關政策，昨日起拓展至所有非歐洲國家和地區人士，今年4月2日起再擴大至全球大多數國家和地區。