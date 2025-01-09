黎智英指國際關注 係示威者「救世主」

認明知六四晚會或違法仍鼓勵參與 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，黎智英繼續自辯。黎形容自己是個敢言的人，站在示威前線，因此早知道自己會鋃鐺入獄。黎承認，知道參與六四晚會或有違法風險，仍在Twitter（現稱X）發文鼓勵別人別害怕，並形容國際關注是「我們的救世主」。

黎智英昨繼續接受辯方大律師關文渭主問。2020年11月13日，黎智英在線上節目《Live Chat with Jimmy Lai》跟彭定康等對談時說，為着法治和自由，我們必須繼續抗爭，但國安法下，我們已沒空間這樣做。辯方指，國安法條文列明，法治和自由均受保障，但黎智英稱，如果有政治犯，就不信有法治和自由。他指肯定這裏會有政治犯，事實上，他就被拘捕了。法官提醒他，他之所以被捕，是涉嫌在港觸犯刑事罪行，而非政治。

官提醒黎非因政治被捕 同年11月20日，黎智英在另一集節目中，跟以色列前副總理夏蘭斯基（Natan Sharansky）等人對談。黎當時指，自己的境況愈危險，愈有效令海外人士關注香港。黎智英昨指，所謂危險即鋃鐺入獄，坦言自己是個敢言的人，經常參與自由運動，站在示威前線，故當時已肯定自己會坐牢。由於海外很多人認識他，擔心其情況，因此如果他入獄，相信會有不少傳媒報道，繼而引起海外人士關注香港。辯方問他，會否為着引起關注而故意違法？黎否認，強調自己只是形容當時的情況。

該集節目中，黎智英又指，知道自己跟外國人對談，或會構成勾結罪，屬嚴重罪行，但他仍會繼續，不會認輸。黎於庭上指，他知道跟外國人對話會是危險的事，但他需要繼續，這可以吸引更多人關注香港。

同年11月24日，黎智英在其Twitter帳戶中，發布多則貼文。其中一則轉載有關黃之鋒的新聞，指年輕抗爭者即使面對任意檢控，也不會放棄，謂恐嚇愈厲害，決心愈堅定。另一則轉載網台主持人傑斯（原名尹耀昇）的新聞，寫到香港病入膏肓，唯一解藥是堅持，繼續抗爭。黎昨解釋指，貼文只是表達對年輕人的情感，病入膏肓意思是我們失去自由，繼續抗爭不過是癡想。

同日，他就六四晚會一事發文，指雖然危險，但不要害怕。打壓愈大，愈有效吸引國際關注，形容國際關注是「我們的救世主」。黎昨承認，他是在鼓勵別人不要怕，但否認鼓勵他人違法。

涉案4名被告包括黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯重點