盧煜明履新中大校長 助學生會依法重組

【本報訊】原為中大醫學院副院長的盧煜明昨日正式出任中大校長，他會見傳媒時指出，對成為新校長感榮幸，在委任後已和部分學生見面，預計未來工作繁忙，今個星期將會和管理團隊會面，亦會再和師生進行交流。有關學生會重組事宜，盧煜明指一直有和學生溝通，會協助學生根據現行法例完成重組，管理團隊亦會和校董會密切溝通，繼續經營好中大。

指管理團隊與校董會密切溝通 被問及中大新傳學院學生媒體近日就關愛隊的報道，惹來政府批評。盧煜明指這是為學生提供實習機會，報道發表後會引來社會上不同的意見，吸取多元意見亦是學生學習範疇之一。

對於中大校政近年有不少風波，包括高層換人、校董會改組等。盧煜明指溝通是十分重要，校董會跟管理團隊會密切及常規溝通，又指獲委任後已陸續跟學生會面，早前已會見崇基學院，前幾天亦已跟交換生會面。

他強調中大是他服務了27年的地方；並承諾任內會致力提升中大的國際水平和地位，在教研、服務和創新範疇上努力。