長洲搶包山 2‧17起接受報名

【本報訊】一年一度的長洲「包山嘉年華」即將舉行，當中長洲太平清醮搶包山活動將於5月5日晚上於長洲北帝廟遊樂場足球場舉行決賽。康文署昨日公布，今年比賽名額為200人，於2月17日起接受報名，截止日期為2月28日，在長洲居住、就業或就讀人士，可享有優先抽籤權。

參賽者須受訓 通過選拔 康文署表示，搶包山比賽分為訓練、選拔賽及決賽3個階段，所有參賽者須完成4月6日的攀包山架及防墮安全訓練，方可參加4月13日舉行的選拔賽。選拔賽則分為初賽和複賽，以最短時間完成初賽的24名參賽者，當中包括最少6名女參賽者將可入圍，進身同日舉行的複賽，爭奪12個決賽席位，當中包括最少3名女參賽者。

決賽則分為男、女子組，兩組同時作賽，參賽者須在指定時間內摘取包山上的平安包，得分最高的男女健兒將獲勝。該12名成績最佳的選手，將可參加5月5日晚上11時30分至翌日凌晨零時45分舉行的「搶包山決賽」。緊接個人賽後會有「搶包山接力邀請賽」。

除了「搶包山比賽」，今年的「包山嘉年華」有一連串活動，包括學童繪畫比賽及「攀爬嘉年華」等。包山繪畫比賽對象為離島區幼稚園學生及小學生，希望藉比賽增進他們對長洲太平清醮傳統搶包山活動及本土習俗的認識。