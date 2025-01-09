爭取中英街辦團 旅業倡拓深度遊

【本報訊】距離農曆新年尚餘數星期，旅遊業議會新任主席譚光舜昨日表示，內地及東南亞旅客都希望來港感受節日氣氛，有信心新春訪港旅客人數會有增長。他又說擴大個人遊城市，及恢復深圳居民赴港「一簽多行」後，短途旅客顯著增加，即使未必過夜或購物，多到處打卡及在社交平台分享，仍能宣傳香港，又說「旺丁先能夠旺財」。旅遊業界亦要「轉型」開拓深度遊產品，吸引個人遊旅客參與。

譚光舜昨與傳媒茶敍時指，剛過去的聖誕節雖然非內地假期，但訪港旅客數字已很理想，有信心新春檔期會更佳。他提到，現時訪港內地個人遊旅客較多即日來回，但業界仍有商機，舉例可推出更多數小時的「深度遊」，貼合相關旅客的需要，令他們不但在景點門口打卡，亦可置身其中聽故事，了解香港獨特文化。譚透露正爭取旅行團參觀富有歷史價值、有故事、不對外開放的地方，例如深水埗執法部門辦公室等，另正爭取沙頭角中英街開放「團進團出」觀光安排。他期望，本港接待能力許可下，「一簽多行」能擴展至其他大灣區城市。

至於新春檔期出境團的表現，譚光舜坦言「未如理想」，尤其長線團較淡靜，並解釋指長途航運力在地緣政治及人力資源短缺下，仍未回復疫情前水平，影響相關機位供應及票價。譚又說今年農曆新年與聖誕節較為接近，市民短期未必去兩次旅行。旅議會總幹事楊淑芬補充，內地在農曆新年亦有春運，旅行社難預留高鐵車位，因而未能推出太多高鐵團，令新春出團數量會較少。

前從業員乏信心拒「回歸」 譚光舜另指旅遊業復甦「尚待努力中」，並指出人手不足的問題。他指出，新冠疫情後很多前從業員仍不願意回歸，擔心隨時再「無工開」，認為行業十分脆弱。因此針對「信心不足」的情況，他說旅議會將主動出擊「說好旅遊故事」，並引入外勞填補短期空缺；中長期措施則包括到院校宣傳行業前景，並爭取容許部分旅遊相關學科的學生免試入行。

對於文體旅局建議的「專項專牌」導遊發牌制度，譚引述業界指歡迎措施，期望能吸引銀髮族、年輕人或家庭主婦入行，又說《旅遊業發展藍圖2.0》提出5年後從業員增至21萬人的目標在多個措施下不難達成。