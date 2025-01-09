高鐵「精裝」動感號 香港熊貓專列駕到

行走西九至深圳廣州 為期12周 由6隻大熊貓掀起的熊貓熱潮蔓延全城。港鐵公司昨日宣布，將於本周六（11日）起推出一列以「熊貓玩轉香港」為主題的動感號高鐵列車，作為西九龍站至深圳或廣州的指定班次，為期12周。港鐵公司市務及客戶體驗總經理梁靜雯表示，今次推出的高鐵「香港熊貓專列」，車內外亦加上大量本地特色元素。為迎接即將到來的新年出行人潮，除了想讓乘客親親香港的「大熊貓家族」，亦希望讓沿途城市的人認識香港，吸引他們來港旅遊。

「家姐」「細佬」現身車廂 繼南港島綫及機場快綫後，一眾大熊貓成員今次再「登上」高鐵「香港熊貓專列」。列車外多處貼有不同裝扮的大熊貓，有「成員」爬上尖沙咀鐘樓、在廟街捧着煲仔飯、穿着唐裝手捧包點等可愛造型。

而車廂內部更是滿布大熊貓，走廊、行李架等均可見到化身「旅遊大使」的大熊貓家族，到訪各個觀光景點。早前榮升大熊貓爸爸的樂樂更帶同「家姐」、「細佬」到海洋公園遊玩。而大熊貓媽媽盈盈則於蘭桂坊暢飲，推廣香港另一風貌。

1‧11起 逢周六日有得搭 梁靜雯指，高鐵「香港熊貓專列」會由本周六（11日）起至4月4日期間，逢星期六、日及指定日子，行駛往來西九龍至廣州南、深圳北和福田站的指定班次。首班車為本周六上午8時23分，由西九龍開往廣州南，車次為G6582。而平日，大熊貓專列將會隨機行駛相關的短途班次，為乘客帶來不少驚喜。

另外，自昨天起，「香港大熊貓家族」亦同時進駐香港西九龍站，站內的B1層票務大堂及櫃位換上同款主題的大熊貓圖案，供一眾乘客打卡留念。