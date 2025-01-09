指數雖升 港人仍最缺乏買樓信心

【本報訊】有大學調查顯示，去年第4季香港消費者信心整體指數錄得84.2分，按季升7.5%，但按年跌2.8%。與2024年第3季相比，港人對投資股票的信心大幅上升23.1%，達91.1分，為漲幅最大的分指數；而購買房屋分指數雖按季升10.4%至70.9分，但仍為最低的分指數，顯示港人在購買房屋方面最缺乏信心。

香港城市大學決策分析及營運學系統計諮詢中心於去年12月1日至24日，訪問1,000名18歲或以上的香港居民，了解香港消費者信心指數。指數評分範圍為0分至200分，小於100分表示「信心不足」，大於100表示「頗有信心」。調查發現，去年第4季度的香港消費者信心整體指數錄得84.2分，較去年第3季的78.3分上升7.5%，但較前年同期的86.6分下降2.8%。

投資股票信心飆23% 此外，6項分指數之中，以投資股票的漲幅最大。調查顯示，去年第4季，港人對投資股票信心指數為91.1分，較去年第3季的74分大升23.1%，較前年同期的74.3分亦急升22.6%，顯示港人對投資股票的信心大幅上升。此外，港人對購買房屋的信心指數為70.9，按季升10.4%，但按年降4.4%，顯示港人對購買房屋的信心雖有上升，但仍是今季度最低的分指數，反映港人在購買房屋方面最缺乏信心。

餘下4項分指數當中，經濟發展、就業狀況和物價狀況的分指數，按季分別上升7.3%、4.4%和4.3%。生活（消費）狀況分指數則保持相對穩定，稍降0.4%至102.6分，仍為最高的分指數，顯示港人對該範疇的信心屬中性。