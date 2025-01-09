故步自封 失港口自動化先機 港貨運吞吐量遭深廣拋離

【本報訊】曾經是全球最繁忙的香港貨櫃碼頭，目前已風光不再，近年排名更拾級而下。立法會昨通過「提升香港國際航運服務中心地位」議員議案，有議員批評過往政府決策思維「故步自封」，導致錯失港口自動化及先進航運使用的「頭啖湯」，影響了貨運吞吐量及行業發展，被鄰近的深圳、廣州超越，指政府必須帶領業界應變求變，開拓新出路。

周文港在會上除提出有關批評外，又建議政府和廣州整合港口，持續和國家磋商分工，針對新興市場作宣傳，同時推進香港和國家的人才雙向流動。

成本高老齡化 航運業需改革 議員管浩鳴直指香港的國際航運中心地位變得岌岌可危，外在原因包括持續多年的中美貿易戰、全球物流產業鏈重組、貿易商「去中間化」、鄰近港口同質化發展所形成惡性競爭的格局等；內在因素方面，則包括貨櫃碼頭的處理費用冠絕全球、推展港口智慧化、技術升級和自動化的步伐緩慢，以及航運從業人員老齡化、技術人員嚴重不足等。他促請政府必須正視前述的問題，亦要積極統籌行業的長遠和整體發展。

提出動議的法律界議員林新強指未來航運融資充滿機遇，但現實問題是香港缺乏航運服務業相關的企業和人才。他建議政府成立跨部門的航運發展委員會以統籌多部門協作，推出政策發展航運服務業，善用政策和扣稅優惠，為企業提供免息貸款和獎勵，鼓勵企業引入國際專才，短期內擴大人才庫，提升企業競爭力。

運輸及物流局副局長廖振新回應稱，政府會從綠色和智慧港口進發，從各個範疇和業界協力落實各項措施。他指政府計劃今年內向立法會申請撥款建立相關系統，今年年中前成立香港海運港口發展局，期待與新機構開展美好篇章，又指政府會多管齊下鞏固本港航運中心地位，會加強人才培訓、推動海運服務業發展及相關服務業發展。