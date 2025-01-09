盛事頻甩轆傷害體育產業 當局稱檢視合約保港形象

【本報訊】政府推動盛事經濟及體育產業發展，有議員重提美斯「之亂」、費高簽名會等體育盛事甩轆令市民「冇癮」，認為對本港體育產業「幾大傷害」，問及會否在條例設逃生條款，或未能履行承諾的罰則。當局強調政府會不斷檢視合約條款，假如活動有政府資助，表現欠佳的活動主辦方，未來若在港租用場地可能會有難度。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩昨在立法會回應議員口頭質詢時重申，政府制訂體育發展政策時有參考國家和鄰近地區經驗，並會考慮香港自身條件。她又指香港運動員在亞運及奧運等世界賽屢創佳積，可見政府多年投資漸見成果。

議員田北辰舉例，去年涉及美斯、費高等球星的體育盛事甩轆令市民「冇癮」，認為對本港體育產業「幾大傷害」。他關注政府防止相關事件的機制，會否在條例設逃生條款，或未能履行承諾的罰則。

羅淑佩表示，假如活動有政府資助，政府會不斷檢視合約條款，確保本港資助的體育盛事物有所值，指出不讓本港聲譽受損的目標「清晰」。

表現欠佳主辦方 租場有難度 她續稱，政府會研究設立機制檢視由政府資助賽事的合約條款，不可令香港形象受損，表現欠佳的活動主辦方，未來若在港租用場地可能會有難度。她又指政府願意接觸體育產業海內外企業，吸引他們來港舉辦賽事和活動。她又指沒政府資助的活動，可能「旁枝」活動出問題，政府會連同消委會向市民作提醒。

另外，政府會在租場時列明條款，令機構明白出現不足之處時可能影響日後租場。但她強調香港是自由港，歡迎各式各樣機構來港舉行活動。