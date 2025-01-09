推廣體育園搞演唱會 營辦方接觸逾200機構

【本報訊】不少議員曾經促請政府推動演唱會經濟。有議員昨在立法會提出相關的口頭質詢，當局指啟德體育園至今已與逾200個本地和海外的體育或非體育活動的推廣機構接觸，不少機構已經決定或計劃會使用體育園設施舉辦大型體育及娛樂活動。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，根據政府估計，2023年至2024年約每年有350場大型演唱會，即每個月有15場演唱會舉行，逾420萬名觀眾，當中超過150萬旅客，為香港帶來約37億元的消費，經濟增加值約為22億元。

紅館開騷 兩年收1.4億場租 隨着啟德體育園的落成和啟用，她指出香港可以舉行更多具較大規模和經濟效益的演唱會，令到香港成為舉辦大型流行演唱會的絕佳地點，亦符合《文藝創意產業發展藍圖》提及發展香港成為流行文化之都的目標。

她又指2023和2024年紅館舉行的演唱會，為政府帶來逾1.4億元的場租收入，而西九文化區場地租賃政策和亞博館相若，場租收費亦同樣以市場價格釐定。由於亞博館同西九文化區管理局均以自負盈虧模式經營，有關場租收入屬於商業敏感資料，兩者未能公開有關數字，以免損害場地商業運作的靈活性，以及在亞洲地區的競爭力。

對於稍後啟用的啟德體育園，她指營運公司與200多個本地同海外體育和非體育活動的推廣機構、組織和代理人接觸，多個本地和海外的活動推廣機構亦決定或計劃租用園區內不同的設施，當中包括體育和娛樂活動，具體詳情會由主辦方公布。