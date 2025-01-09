兩年無黃牛黨定罪 康署厚顏：未接檢舉

「盲嘅都睇到炒飛」 議員斥不執法迴避 港府近年一再催谷盛事經濟，並計劃在啟德體育園啟用後舉辦更多大型演唱會、體育賽事吸客，但對黃牛黨、假票及相關騙案等行為又一直束手無策。議員昨日質詢政府近年打擊黃牛黨的情況，文化體育及旅遊局局長羅淑佩回應指，由2022年至2024年第二季的兩年內，沒有人因觸犯《公眾娛樂場所條例》第6條，即在公眾場所出售黃牛飛而被定罪，康文署期內亦沒有接獲相關舉報。有議員對當局的回應感到匪夷所思，直斥「盲嘅都睇到有人炒飛啦」，批評政府有法不依，執法亦缺乏主動，擔心任由黃牛黨猖獗，會影響遊客來港觀賞意欲，促當局盡快解決問題。

實名制非主辦方第一選擇 黃牛黨炒賣門票已成本港盛事例必出現的現象，政府執法卻十分滯後，羅淑佩昨日回覆議員質詢時稱，政府有法例監管黃牛飛問題，城巿售票網在處理大型和受歡迎的節目的時候，會和主辦機構商議不同的票務方案。她承認，知道網上有一些平台會兜售門票，當局有需要研究是否可以立法處理演唱會門票的炒賣，而最有效杜絕黃牛的實名制卻往往不是主辦方的第一選擇。她說對於演唱會的愛好者而言，如果在未經授權的途徑買票的確有風險，尤其是很貴的價格，更會助長炒賣。

雖然當局聲稱有監管，但事實卻是近年不但沒有人因違反炒賣門票的法例而被定罪，執法部門亦指沒有備存在公眾娛樂場所炒賣黃牛門票的舉報數字，康文署在期內也沒有接獲相關舉報。

促鎖定大型表演 增派巡查 對於「黃牛票」無舉報、零定罪，議員江玉歡坦言是匪夷所思，她憶述早前曾去看一齣表演，也見到會場外有黃牛黨炒賣門票，但市民入場在即，不可能立刻報案，促請政府應鎖定大型表演項目派人巡查。江又稱，黃牛、假飛等問題嚴重，除影響市民也會令想來港觀賞演唱會的旅客卻步，建議當局杜絕黃牛飛買賣網站，同時應平衡主辦和市民間的利益，避免演唱會門票被黃牛包攬。她又強調，明白新局長上任不久未能立即處理，但希望日後能成功解決黃牛炒賣問題。

根據《公眾娛樂場所條例》獲發牌照的公眾娛樂場所而言，任何人以超過活動舉辦機構所定的票價售賣或要約出售，展示或管有活動門票以提供出售，或游說他人購買該等門票，即屬違法，一經定罪可處罰款2,000元。不過，相關法例並不包括康文署轄下的場所，香港體育館（紅館）、伊利沙伯體育館及香港大球場等亦同。