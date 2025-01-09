兩年度344宗濫用罪成 7住戶判監示警

【本報訊】政府積極打擊濫用公屋。當局表示，在2022/23及2023/24年度，因違反《房屋條例》而遭檢控的個案有389宗，其中的344宗被判罪成，7名住戶被判監；去年截至9月底，則收回約1,400個因被濫用和違反租約或房屋政策的公屋單位。

收回5000單位 等同中型屋邨

房委會在2022/23及2023/24年度，分別收回約2,200個及2,800個因被濫用和違反租約或房屋政策的公屋單位，兩個年度合共收回5,000個被濫用和違反租約或房屋政策的公屋單位，等同興建一條像駿洋邨規模的中型屋邨。而去年截至9月底，因被濫用和違反租約或房屋政策而被收回的公屋單位已經有約1,400個。